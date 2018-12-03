В Пестречинском районе выявили лидеров фестиваля ГТО

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). Фестиваль ГТО в Пестречинском районе собрал 17 школьных команд – около 150 участников, по итогам соревнований определились лидеры, пишет газета «Вперед».

Спортивный праздник состоялся в зале комплексной детско-юношеской спортивной школы. Ребята прошли пять видов состязаний — прыжки, поднимание туловища, отжимания, подтягивания, стрельба.

Ученица Старо-Шигалеевской школы Лилия Исмуллина рассказала, что в своей школе нормативы ГТО она сдала на «отлично». Каждый день девушка занимается спортом, поэтому состязания даются ей легко.

Одна из самых младших участниц фестиваля, ученица Пестречинской второй школы, четвероклассница Виолетта Храмова совсем не чувствует трудностей в сдаче нормативов, ведь она уже с пяти лет занимается фигурным катанием. На соревнованиях по этому виду спорта занимала призовые места в Кукморе, в Чистополе, в Зеленодольске.

По итогам соревнований третье место заняла Пестречинская вторая школа, в команде которой самым быстрым и сильным признан Николай Бызов. Второе место заняла Пестречинская первая школа, среди лучших оказались Лия Хасанова, Юлия Филиппова, София Мамакова. Первое место завоевала Ленино-Кокушкинская школа: лидерами этой команды признаны Станислав Талаков, Диляра Насырова, Руслан Нурягдыев.

В стрельбе из пневматической винтовки призерами среди юношей стали: Алексей Банников – «золото», Самат Габдуллин – «серебро», Адель Тихонов – «бронза». Среди девушек Анастасия Карягина заняла первое место, Екатерина Шатаева второе место, а третье место поделили между собой Лия Хасанова и Физалия Калимуллина.

Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» – программа, направленная на развитие массового спорта и оздоровления населения. С начала текущего года более 2 тысяч пестречинцев сдали нормативы ГТО.

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