Для людей с ограниченными возможностями в Нижнекамске проведут ярмарку вакансий

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). В среду, 5 декабря, в Центре занятости населения Нижнекамска состоится мини-ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Соискателям будут предложены вакансии официанта, повара, кухонного работника, менеджера по рекламе, охранника офиса, методиста, воспитателя, младшего воспитателя, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, дворника, уборщика производственных и служебных помещений, уборщика территорий.

Все желающие могут обратиться в 222-й кабинет Центра занятости населения, начало ярмарки в 10.00. Телефон для справок: 8 (8552) 42-68-00.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Декаду инвалидов в Нижнекамске организуют льготное бытовое обслуживание.

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