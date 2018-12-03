Школьница из Спасского района победила в республиканской научно-практической конференции

(Казань, 3 декабря ноября, «Татар-информ»). Семиклассница Кузнечихинской средней школы Спасского района Лейсан Нуруллина победила республиканской научно-практической конференции школьников «Юность в Древнем Биляре», пишет газета «Новая жизнь».

В этой конференции, которая проходила на базе Билярской средней школы Алексеевского района, также приняла участие учитель истории Лариса Пашина. Она является руководителем проектно-исследовательской работы «О дворянском роде Колбецких», с презентацией которой Лейсан выступила на конференции. Учительница и школьница работали в секции «Здесь Родины моей начало». Лейсан успешно защитила работу о родословной семьи Колбецких, в чьих владениях были земли Кузнечихи.

Лариса Владимировна в секции для учителей и педагогов дополнительного образования поделилась опытом организации исследовательской работы. Она отмечена сертификатом участника и поощрительным призом.

Исследовательские работы оценивало жюри, в которое вошли общественные деятели и преподаватели из Казани. Среди них были заслуженный путешественник России Ильдар Замалетдинов, заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны в Казанском кремле Михаил Черепанов и другие известные лица.

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