В Тетюшах состоялся этап республиканского конкурса «Секреты дружного класса»

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). В Тетюшской татарской средней школе состоялся районный этап республиканского конкурса «Секреты дружного класса», пишет газета «Тетюшские зори».

В конкурсе родительских комитетов, дающем право представлять Тетюшский район на зональном этапе конкурса, в борьбе сразились четыре команды: «Экстрим» (ТСОШ № 1), «Звездный экипаж» (ТСОШ № 2), «Белые паруса» (ТТСОШ) и «Дружные ребята» (Большетарханская СОШ).

Перед выступлением на сцене каждая команда представила жюри подготовленную заранее выставку. Родители показали фотоальбомы, совместные творческие проекты, кулинарные шедевры, а также поделились историей создания ее «экспонатов». «Визитная карточка» потребовала от участников демонстрации артистических, хореографических, музыкальных способностей. С особой серьезностью проходила защита проекта «Взаимодействие семьи и школы: проблемы и пути решения». На выбор родительским комитетам было предложено несколько направлений.

Особой популярностью пользовалась социализация обучающихся – ее в качестве основной темы проекта выбрали две команды: городской школы № 2 и татарской школы. Тетюшская средняя школа № 1 сделала ставку на профориентацию, Большетарханская – на трудовое воспитание.

По итогам конкурса первое место заняла команда «Экстрим», второе досталось «Дружным ребятам», третье место разделили «Звездный экипаж» и «Белые паруса».

По словам представительницы команды «Экстрим» Марины Кирилиной, конкурс очень сблизил детей, родителей и классного руководителя. Все соперники были достойны победы. Также родители выразили пожелание, чтобы в районе проходило больше мероприятий такого уровня.

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