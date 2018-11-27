Камско-Полянская библиотека отметила 65-летний юбилей

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). Камско-Полянская библиотека отметила 65 лет со дня своего открытия. Постоянные читатели и коллеги пришли поздравить библиотеку с юбилеем, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

История библиотеки началась в 1953 году. Основателем первой сельской библиотеки был Михаил Каленов. Более тридцати лет он посвятил библиотечному делу и смог собрать вокруг себя коллектив единомышленников.

Долгое время библиотека находилась в городской квартире многоэтажного дома. В 2012 году библиотека стала располагаться в Центре детского творчества «Успех». На сегодняшний день книжный фонд библиотеки составляет более сорока тысяч экземпляров.

Шестой год библиотекой заведует творческий руководитель Светлана Акзигитова. В течение года учреждение посещают свыше шести тысяч читателей.

Для поселка Камские Поляны библиотека является не только информационным, но и культурно-досуговым центром. Здесь проходят тематические выставки и встречи с интересными людьми, проводятся литературные вечера, познавательные и развлекательные мероприятия.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Кадыбашская средняя школа Агрызского района отметила 120-летний юбилей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.