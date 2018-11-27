Татарстанцы сразились в республиканской викторине «Милость для миров», посвященной Пророку Мухаммаду

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). В нижнекамской Соборной мечети прошла республиканская викторина «Милость для миров», посвященная месяцу рождения Пророка Мухаммада. Участниками стали жители Сарманово, Муслюмово, Елабуги и Нижнекамска, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

В интеллектуальном поединке сразились пять команд. Вопросы были разной степени сложности, но все они относились к жизнеописанию Пророка Мухаммада.

На большом экране участники выбирали категорию вопросов и уровень сложности. После минутного размышления давали ответ. Изюминкой викторины стало то, что за неправильный ответ команда выполняла приседания. Таким образом, викторина прошла с пользой для тела и разума.

Победителями стали гости из Муслюмовского района, Сарманово оказалось на втором месте, а третьими стали нижнекамцы. После викторины все угостились горячим пловом.

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