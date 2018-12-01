Гузель Уразова и Ильдар Хакимов устроили сюрприз молодоженам в Челнах

(Казань, 2 декабря, «Татар-информ»). Звезды татарской эстрады – Гузель Уразова и Ильдар Хакимов внезапно появились на церемонии бракосочетания в Набережных Челнах. Видео со свадьбы появилось в Instagram`e Дворца торжеств.

Для молодоженов появление артистов стало сюрпризом. В честь молодоженов они исполнили песню, а многочисленные гости брачующихся станцевали. Бракосочетание состоялось 1 декабря.

Подписчики в соцсетях пришли в восторг от такого сюрприза: «Так здорово», «Ой, так классно», «Круто», – написали фолловеры.

В этот же день во Дворце торжеств был зарегистрирован 3200-й брак с начала года.

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