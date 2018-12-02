Победитель этапа киберчемпионата MGA Uni CUP: Продадим выигранные наушники, потому что свои лучше

Победитель суперфинала Татарстанского регионального этапа чемпионата MGA Uni CUP по Counter-Strike: Global Offensive Артур Николаев прокомментировал победу своей команды «Gosualnye rebyata» и рассказал о подарках от организаторов.

«Был не тяжелый финал, как и на обычном чемпионате. Как-то особенно команда к нему не готовилась, вместе мы даже не играем. Мы просто давно дружим, так и собрались. Призовой фонд составил 20 тыс. рублей на пятерых и наушники от MSI. Но мы их продадим, потому что свои пока больше устраивают. Они, конечно, очень хорошие, но свои роднее. Если победим в Гранд-финале в Москве, то не знаю, на что потратим. Может, вместе отдохнем», — поделился Николаев.

Также он объяснил название команды: «Gosualnye rebyata — это термин, который понятен игровому комьюнити. Его придумали шведы, и оно означает „Крутые ребята“. Другие варианты мы и не рассматривали».

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