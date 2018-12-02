Президент Федерации киберспорта Казани высоко оценил проведение финала татарстанского этапа CS:GO

(Казань, 2 декабря, «Татар-информ», Артур Шипилов). Президент Федерации компьютерного спорта Казани Дмитрий Флакс оценил проведение финала татарстанского этапа MGA Uni CUP по Counter-Strike: Global Offensive, победителем которого стала команда из Казани Gosualnye rebyata.

«Такие мероприятия необходимы как для города, так и для республики, потому что сейчас киберспорт развивается и очень популярен. Организация именно этого прошла на высоте», — сообщил Флакс.

Также президент ФКС рассказал о своём опыте в сфере компьютерных игр: «Сам я сейчас играю в неспешные игры, типа Hearthstone (карточная онлайн-игра по мотивам вселенной Warcraft — прим. Т-и). Раньше увлекался Warcraft, Starcraft, причём с первого Warcraft. Многие гости ещё даже не родились в год выхода этой игры. Раньше мы не могли и подумать, что когда-то компьютерные игры станут спортом и за них игрокам будут вручать официальные статусы».

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