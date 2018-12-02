Татар-информ

2 декабря 2018, 19:46

Спорт

Олимпийские чемпионы провели в Казани мастер-класс для юных гимнастов Татарстана

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Спорт

Олимпийские чемпионы провели в Казани мастер-класс для юных гимнастов Татарстана

Фото: minsport.tatarstan.ru

Команда олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Алексея Немова провела в столице Татарстана свой четвертый мастер-класс.

(Казань, 2 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня в Федеральном спортивно-тренировочном Центре гимнастики в Казани олимпийские чемпионы Алексей Немов, Светлана Хоркина, Николай Крюков и Елена Шевченко уже в четвертый раз провели традиционную встречу с лучшими воспитанниками спортивных школ республики.

Такие встречи уже стали традицией: команда Немова провела свой четвертый мастер-класс.

Юные гимнасты из Казани, Зеленодольска, Набережных Челнов, Альметьевска и Нижнекамска заполонили сегодня Центр гимнастики в сопровождении своих тренеров и родителей. Открыли шоу студентки Поволжской академии спорта, продемонстрировавшие зажигательный спортивный рок-н-ролл.

Депутат Государственной Думы РФ Марат Бариев назвал этот мастер-класс «большим спортивным праздником». «Благодарим вас за вашу работу. Благодаря вам и работе нашего центра в Казани стала развиваться гимнастика. Значит, скоро у нас появятся свои звезды. Немов и его ребята очень занятые люди, Алексей и Светлана еще и полковники Вооруженных сил РФ! Но они нашли время приехать в Казань, показать, рассказать свои гимнастические хитрости», — сказал Бариев.

Первый заместитель министра спорта Республики Татарстан Халил Шайхутдинов назвал это шоу «звездопадом», который в четвертый раз «обрушился» на Казань. «Низкий вам за это поклон и огромное спасибо. Всегда будьте с нами», — пожелал Шайхутдинов.

Алексей Немов не стал скрывать, что и самим гимнастам приятно приезжать в казанский центр. «Реально, мы здесь как дома. Рады и счастливы приезжать в Казань, делиться опытом. Спортивная гимнастика — это базовый вид спорта, из которого можно переходить в другие виды, даже в футбол. Но оставайтесь в гимнастике. Спасибо Президенту Татарстана Рустаму Минниханову за понимание того, что именно нужно детям. Благодарим вашего Президента за приглашение», — сказал Немов.

Началось шоу с разминки, которую с микрофоном провел сам Немов, а его коллеги помогали ребятам на ковре. Отметим, как ловко юные гимнасты садились на шпагат. Затем с массой радостных эмоций прошла эстафета ребят, объединенных в четыре команды.
А самым главным и большим по объему времени элементом мастер-класса стали занятия на снарядах, которые провели чемпионы.

Немов занимался с ребятями на брусьях, Шевченко взяла на себя бревно, Хоркина — перекладину, Крюков — коня. Надо было видеть огромную радость в глазах юных гимнастов от тесного общения с олимпийскими чемпионами. Самое яркое шоу устроила Хоркина. «На перекладину лезешь, а не на забор!» — с улыбкой и весьма строго полковник учила детей.

Окружавшие снаряды тренеры и родители внимали каждому слову мэтров. Так детвора менялась снарядами, успевая фотографироваться со своим великими учителями. Невзирая на команды распорядителей шоу, юные гимнасты никак не хотели отходить от снарядов., ведь целый год ждали этого мастер-класса.

Затем Немов наградил победителей вчерашних детских соревнований, а завершила активную программу шоу заключительная эстафета. Дружное и очень эффектное сальто назад в исполнении звезд гимнастики поставило точку в мастер-классе команды Немова.

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