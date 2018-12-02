Звуки стрельбы и взрывы бомб: Казанцы победили в финале регионального этапа киберчемпионата по CS:GO

(Казань, 2 декабря, «Татар-информ», Артур Шипилов). В Казани состоялся суперфинал Татарстанского регионального этапа чемпионата MGA Uni CUP по Counter-Strike: Global Offensive, победителем которого стала команда из Казани Gosualnye rebyata. Ребята завоевали путёвку в Гран-финал, который пройдёт в Москве с призовым фондом в 1 миллион рублей.

На входе гостей ждали множество активностей: танцевальная арена Just Dance, розыгрыш на колесе Фортуны игр и аксессуаров от партера соревнований MSI, а также стенд для фотографий.

В следующем зале для гостей были поставлены и настроены персональные компьютеры и игровые ноутбуки. Любой желающий мог сесть за них и принять участие в битве.

Мероприятие началось с выхода косплееров. Однако из-за того, что это киберспортивное соревнование, все внимание было приковано не к ним, а к экранам.

«Позитивно отношусь к подобным мероприятиям, мне они нравятся. Я впервые принимаю участие с косплеем (переодеванием в костюмы персонажей игр или фильмов — прим. Т-и), раньше, как зритель, приходила. Спокойно отношусь к тому, что взгляды прикованы к экранам, а не ко мне. Никакой ревности по этому поводу нет», — рассказала косплеер с ником Элька.

Председатель Комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов выступил с речью: «Я хотел бы поприветствовать всех гостей. Впереди интересные бои, поэтому игрокам я желаю спокойствия и хладнокровия».

«Спасибо, что соревнования посетили так много зрителей. Подобные турниры мы проводим по всему миру, для того чтобы игроки оценивали качество нашей продукции и мы могли на них реагировать», — взял слово далее представитель MSI с ником Hans Wang.

В финальном сражении команда из Казани Gosualnye rebyata встретилась с ижевским Griffindor. Матч проходил на четырех картах, на трех из которых победил казанский коллектив.

Теперь Gosualnye rebyata отправятся в Москву, где в Гранд-финале сразятся за 1 миллион рублей.

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