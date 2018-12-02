СМИ назвали «сильнейший» паспорт в мире

(Казань, 2 декабря, «Татар-информ»). Паспорт Объединенных Арабских Эмиратов стал «сильнейшим» в мире согласно рейтингу Passport Index, сообщает РИА Новости со ссылкой на эмиратское издание The National.

Рейтинг учитывает число стран, в которые может без виз въехать обладатель документа и которые он может посетить, получив визу по прибытии.

Граждане ОАЭ могут без виз въехать в 167 стран мира, впервые опередив Сингапур (166 стран). Российский паспорт в рейтинге занимает 38-ю позицию.

МИД ОАЭ запустил инициативу Passport Force, направленную на то, чтобы паспорт страны к 2021 году стал одним из пяти самых сильных в мире.

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