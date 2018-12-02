Apple разрабатывает «умное» одеяло

(Казань, 2 декабря, «Татар-информ»). Американская компания Apple ведет разработку «умного» одеяла, отслеживающего температуру тела, частоту дыхания и ритм сердечных сокращений пользователей во сне. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на New York Post.

Гаджет представляет собой ткань с вшитыми в нее 54 пьезоэлектрическими датчиками, его можно будет прикрепить к одеялу, простыни или спальному мешку. Информация с датчиков будет передаваться на беспроводную панель управления.

Пользователи смогут отслеживать, как часто они ворочаются во сне, что поможет анализировать их сонные циклы. Кроме того, «умное» одеяло поможет тем, кто имеет проблемы со здоровьем: если гаджет зафиксирует сбой жизненных показателей, он автоматически вызовет скорую помощь.

Разработка позволила бы врачам лучше изучить нарушения сна, отмечают эксперты.

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