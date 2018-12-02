На фестивале «Мост дружбы» челнинцев наградили за оформление спектакля «Старший сын»

(Набережные Челны, 2 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Набережночелнинский театр «Мастеровые» получил награды на международном фестивале «Мост дружбы» за оформление спектакля «Старший сын».

30 ноября в Йошкар-Оле завершился международный фестиваль русских театров «Мост дружбы». Наряду с российскими труппами в нем приняли участие театры из Германии, Армении, Казахстана и Луганской народной республики.

По итогам фестиваля спектакль «Старший сын» челнинского театра «Мастеровые» был награжден в двух номинациях.

Художник-сценограф «Мастеровых» Елена Сорочайкина получила приз за лучшую сценографию к спектаклю. А художник по свету театра Александр Рязанцев — приз за лучшее световое решение.

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