(Казань, 2 декабря, «Татар-информ»). Журналист Тимур Сиразиев ответил на обвинения Минобороны Великобритании в «шпионаже».

«Я журналист, а не шпион! Сегодня в британских СМИ про нас пишут. Пишут неправду. Делаю об этом сюжет. Подробности в новостях на Первом», – написал он на своей странице в «Инстаграме».

Минобороны Великобритании разослало по всем военным базам страны предупреждение высшего уровня безопасности после того, как на Первом канале вышел репортаж о «фабрике троллей» под Лондоном, сообщает Daily Mail.

«Журналист Тимур Сиразиев "шпионил" в 25 футах от базы 77-й бригады – сверхсекретного подразделения армии, которая совместно с MI5, MI6, и SAS работает в сферах информационных войн», – передает Daily Mail.

В разосланном предупреждении сказано, что при встрече с журналистами военнослужащим следует сразу же вызвать полицию, не приближаться к ним и не вступать в контакт.

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