В Набережных Челнах открылась выставка русского художника Константина Васильева

(Набережные Челны, 2 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В историко-краеведческом музее Набережных Челнов открылась выездная выставка русского художника Константина Васильева.

Во время открытия экспозиции друг художника и старший научный сотрудник музея Васильева Геннадий Пронин провел первую экскурсию. Он поведал собравшимся о том, что Васильев считается одним из самых спорных художников эпохи застоя. Широкая известность пришла к нему уже после смерти. Картины Константина Алексеевича выставлялись не только в Татарстане и России, но также в Болгарии, Югославии, Испании. В Казани в 1996 году была открыта его галерея, преобразованная позже в музей. Еще один музей работает в Москве. В честь художника названа малая планета, открытая в 1982 году.

На челнинской выставке представлены картины и графика из раннего и зрелого периодов творчества художника. Васильев написал более 400 работ, часть из них – на сказочные и былинно-мифологические сюжеты. Челнинцы смогут увидеть 44 картины, в том числе известные «Струна», «Северный орёл», «Ожидание», «Гибель викинга», «Алёша Попович и красна девица» и другие.

Выставка в Набережных Челнах продлится до 28 декабря.

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