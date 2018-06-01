Татар-информ

2 декабря 2018, 16:56

Сельское хозяйство

Марат Ахметов: машинно-тракторные парки хозяйств обновляются на 3% вместе 10%

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Сельское хозяйство

Марат Ахметов: машинно-тракторные парки хозяйств обновляются на 3% вместе 10%

Фото: архив/prav.tatarstan.ru

Республика ежегодно приобретает по разным программам сельхозтехнику на 5-6 млрд рублей для модернизации машинно-тракторных парков хозяйств.

(Казань, 2 декабря, «Татар-информ»). В республике машинно-тракторный парк хозяйств обновляется на 3% вместе 10%. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов накануне на совещании в Доме Правительства РТ, докладывая о технической модернизации машино-тракторных парков хозяйств и подготовке техники к полевым работам 2019 года.

Для технической модернизации сельхозпредприятий республика ежегодно приобретает технику на 5-6 млрд рублей. Однако, как отметил министр, это позволяет обновлять машинно-тракторные парки хозяйств лишь на 3% вместо 10% (срок амортизации такой техники — 10 лет). Так, по данным Минсельхозпрода РТ, свыше 10 лет составляет срок эксплуатации 8437 единиц тракторов из 13785 и 1796 комбайнов из 4443. Затраты на запчасти, ремонт, технический сервис сельхозтехники превышают 3 млрд рублей.

«Конечно, хозяйства стараются использовать технику до предельного износа, а энергообеспеченность поддерживается на уровне 163 л. с. на 100 га пашни за счет приобретения энергонасыщенной техники», — отметил министр.

Для обновления машинно-тракторных парков в этом году сельхозформирования Татарстана приобрели по разным программам более 1900 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 150 тракторов и 170 комбайнов.

Как уточнил глава Минсельхозпрода РТ, из этого количества 84 единицы техники, включая 26 тракторов и 53 комбайна, приобретено по программе «Обновление парка техники» Росагролизинга, тем самым освоен лимит в 570 млн рублей.

По коммерческому лизингу приобретено 111 единиц сельхозтехники на 234 млн рублей.

По федеральной программе «1432» (постановление Правительства РФ № 1432 от 27.12.2012 г., с изменениями и дополнениями — прим. Т-и) с 15—25-процентной скидкой закуплена 731 единица сельхозтехники на 1,9 млрд рублей, субсидии заводам-изготовителям составляют 449 млн рублей.

Кроме того, в конце текущего года возобновилась программа закупки сельхозтехники по принципу финансирования «60 на 40», по которой из бюджета республики выделено 1,2 млрд рублей. Как подчеркнул Марат Ахметов, «сельхозтоваропроизводителям республики это стало значительной поддержкой при нынешнем диспаритете цен на сельхозпродукцию, технику и энергоносители».

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