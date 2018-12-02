(Набережные Челны, 2 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах объявили конкурс на лучшее новогоднее оформление. Соответствующее постановление подписал руководитель исполкома города Ринат Абдуллин.

Победители будут определяться по «территориальным» номинациям: «Лучшее оформление новогодней елки района», «Лучшее новогоднее оформление территории микрорайона», «Лучшее новогоднее оформление территории организации».

Конкурс проводится в два этапа. Первый — с 21 по 27 декабря, второй — с 28 декабря 2018 года по 12 января 2019 года.

Смогут ли конкурсанты удивить в этом году челнинцев буйством фантазии, покажет время. В прошлом году за лучшее новогоднее оформление был награжден парк Победы.

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