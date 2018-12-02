Аспирин оказался способен затормозить развитие рассеянного склероза

(Казань, 2 декабря, «Татар-информ»). Прием аспирина оказался способен затормозить развитие рассеянного склероза. К такому выводу пришли исследователи из Медицинского колледжа Джесси Брауна Министерства по делам ветеранов США, сообщает РИА Новости со ссылкой на Medicalxpress.

Ученые проанализировали влияние небольших доз ацетилсалициловой кислоты на состояние мышей, страдающих аутоиммунным энцефалитом – аналогом рассеянного склероза у этих грызунов.

Выяснилось, что аспирин не только облегчает ряд симптомов, сопровождающих заболевание, но и тормозит его развитие. В частности, в результате приема препарата оболочка нервов деградировала не так сильно, а Т-лимфоциты в меньших количествах попадали в спинной мозг.

По словам медиков, дальнейшие исследования должны позволить использовать аспирин для лечения страдающих рассеянным склерозом.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что исследователи узнали о способности аспирина предотвращать развитие рака.

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