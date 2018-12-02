Общество охраны памятников скрепит подписями сотрудничество с Комитетом РТ по наследию

(Казань, 2 декабря, «Татар-информ», Оксана Романова). Члены Общества охраны памятников культуры Татарстана (ТРО ВООПИиК) намерены подписать соглашение о сотрудничестве с Комитетом РТ по охране объектов культурного наследия.

Эта инициатива, сообщила ИА «Татар-информ» заместитель председателя ТРО ВООПИиК, известный архитектор-реставратор Казани Фарида Забирова, стала главным вопросом повестки заседания общества, состоявшегося 29 ноября.

«Фактически это соглашение о намерении совместными усилиями и действиями развивать общественно-государственное партнерство. К настоящему моменту в рамках соглашения Центрального совета ВООПИиК и Министерства культуры России с учетом приоритетных направлений деятельности общества до 2022 года нами был подготовлен проект этого документа. Он был направлен для ознакомления в Комитет РТ по наследию», – пояснила Забирова.

Собеседница агентства также ссообщила, что до лета 2018 года, когда в Татарстане был создан Комитет по наследию, общественно-государственное партнерство ТРО ВООПИиК поддерживало и развивало с региональным Министерством культуры.

«Мы уже работали плотно в этом русле. В то время как во многих регионах нередко наблюдалась конфронтация между общественниками и госорганами, Татарстанское отделение ВООПИиК известно в России как наладившее успешное общественно-государственное партнерство. Образована новая структура – мы строим подобные же отношения с ней, поскольку содействовать государственной охране [наследия] – наша основная уставная задача. К тому же это тренд в мировой практике охраны памятников. А соглашение – некая форма гарантии продолжения нашего взаимодействия», – уточнила Забирова.

При этом она подчеркнула, что ТРО ВООПИиК продолжит и взаимодействие с Министерством культуры РТ, так как существует не только материальное, но и нематериальное культурное наследие.

Свои планы общественники уже предварительно представили председателю комитета Ивану Гущину. По словам Забировой, ведомство внесет свои предложения в документ. Глава комитета высказал пожелание конкретизировать направления совместной работы.

«Мы рассказали, например, что исторические поселения, деревянное зодчество, некрополи – это наши темы. Как и работа с детьми в проекте “Наследие в юном сердце”, средовые объекты, выявление памятников. Есть намерение ездить вместе, как мы это делаем с Олесей Балтусовой (помощник Президента РТ – прим. Т-и), в районы, исторические поселения – объединив усилия, получим синергетический эффект», – обрисовала перспективы взаимодействия заместитель председателя ТРО ВООПИиК, сообщив о приглашении Ивана Гущина на последующие заседания общества.

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