Оксана Романова

2 декабря 2018, 15:32

ОбществоАктуальная урбанистика Татарстана

Общество охраны памятников скрепит подписями сотрудничество с Комитетом РТ по наследию

Рекомендуем

ОбществоАктуальная урбанистика Татарстана

Общество охраны памятников скрепит подписями сотрудничество с Комитетом РТ по наследию

Фото: архив/Рамиль Гали

Усилия будут направлены на совместное сохранение ценных культурно-исторических объектов.

(Казань, 2 декабря, «Татар-информ», Оксана Романова). Члены Общества охраны памятников культуры Татарстана (ТРО ВООПИиК) намерены подписать соглашение о сотрудничестве с Комитетом РТ по охране объектов культурного наследия.

Эта инициатива, сообщила ИА «Татар-информ» заместитель председателя ТРО ВООПИиК, известный архитектор-реставратор Казани Фарида Забирова, стала главным вопросом повестки заседания общества, состоявшегося 29 ноября.

«Фактически это соглашение о намерении совместными усилиями и действиями развивать общественно-государственное партнерство. К настоящему моменту в рамках соглашения Центрального совета ВООПИиК и Министерства культуры России с учетом приоритетных направлений деятельности общества до 2022 года нами был подготовлен проект этого документа. Он был направлен для ознакомления в Комитет РТ по наследию», – пояснила Забирова.

Собеседница агентства также ссообщила, что до лета 2018 года, когда в Татарстане был создан Комитет по наследию, общественно-государственное партнерство ТРО ВООПИиК поддерживало и развивало с региональным Министерством культуры.

«Мы уже работали плотно в этом русле. В то время как во многих регионах нередко наблюдалась конфронтация между общественниками и госорганами, Татарстанское отделение ВООПИиК известно в России как наладившее успешное общественно-государственное партнерство. Образована новая структура – мы строим подобные же отношения с ней, поскольку содействовать государственной охране [наследия] – наша основная уставная задача. К тому же это тренд в мировой практике охраны памятников. А соглашение – некая форма гарантии продолжения нашего взаимодействия», – уточнила Забирова.

При этом она подчеркнула, что ТРО ВООПИиК продолжит и взаимодействие с Министерством культуры РТ, так как существует не только материальное, но и нематериальное культурное наследие.

Свои планы общественники уже предварительно представили председателю комитета Ивану Гущину. По словам Забировой, ведомство внесет свои предложения в документ. Глава комитета высказал пожелание конкретизировать направления совместной работы.

«Мы рассказали, например, что исторические поселения, деревянное зодчество, некрополи – это наши темы. Как и работа с детьми в проекте “Наследие в юном сердце”, средовые объекты, выявление памятников. Есть намерение ездить вместе, как мы это делаем с Олесей Балтусовой (помощник Президента РТ – прим. Т-и), в районы, исторические поселения – объединив усилия, получим синергетический эффект», – обрисовала перспективы взаимодействия заместитель председателя ТРО ВООПИиК, сообщив о приглашении Ивана Гущина на последующие заседания общества. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Материнский капитал вырастет почти до 470 тыс. рублей в 2020 году

Новости дня
13:37
После отмены концерта IC3PEAK в Казани возбуждено уголовное дело

Дело возбуждено по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объекта социальной культуры».

13:36
Материнский капитал вырастет почти до 470 тыс. рублей в 2020 году

Депутат Госдумы от РТ Айрат Фаррахов рассказал, что впервые с 2016 года материнский капитал будет проиндексирован только в 2020 году.

13:28
Казанцы пели в автобусах, возвращаясь с концерта Элвина Грея

Во время концерта слушатели все время подпевали исполнителю.

13:21
На пешеходных переходах Казани в один день сбили мужчину и женщину

ДТП произошли на улицах Декабристов и Деловая с интервалом в 40 минут.

13:08
На чемпионате России по киокусинкай впервые победил спортсмен из Татарстана

Теперь Вячеслав Соловьев будет представлять Россию на чемпионате мира.

12:52
В Татарстане в программу «Доступная среда» на 2019 год вошли 12 образовательных организаций

По программе планируется адаптировать пять детсадов, пять общеобразовательных учреждений и две организации дополнительного образования для детей.

12:46
КАМАЗ и Ростсельмаш создадут беспилотный комбайн

Разработкой нового проекта займется рабочая группа на татарстанском предприятии.

12:39
Минниханов: Подготовка к WorldSkills-2019 вступила в активную стадию, важно делать все качественно

Ожидается, что участниками и гостями чемпионата мира в Казани станут порядка 200 тыс. человек.

12:32
Объявлена дата открытия казанской Галереи современного искусства после реконструкции

Первым в обновленных залах будет экспонирован проект Культурно-выставочного центра Русского музея – «Россия. Реализм. XXI век».

12:25
В Татарстане водителя легковушки, снесшей столб, из авто вытаскивали очевидцы

Авария произошла на трассе Казань – Зеленодольск.

12:18
Студенты со всей России сразятся в Казани на юбилейном турнире по дзюдо памяти Артема Айдинова

Торжественное открытие соревнований состоится 8 декабря в 11:00 по адресу ул. Чистопольская, 67.

11:49
Уровень уличной преступности в Набережных Челнах снизился на 7,4 процента

Муниципальные полицейские участвовали в задержании 93 граждан, по которым возбуждено 35 уголовных дел.

11:29
Рождаемость в Казани снизилась на 3,5%

Число родившихся казанцев снижается из-за «демографической ямы» 1990-х годов.

11:25
МЧС РТ предупреждает о мошенниках, продающих пожарные датчики в несколько раз дороже

Мошенники просят за монтаж извещателя от полутора до трех тысяч рублей.

11:08
«WKFGlobalBoxing Champions» намерена организовать в Казани два турнира по единоборствам

Делегация китайской лиги будет присутствовать в качестве почетных гостей на финале чемпионата мира «Бои по правилам TNA».

10:53
В Казани в магазине одежды обнаружили подделки под известные бренды более чем на полмиллиона рублей

Предприниматель продавал в магазине контрафактную одежду и спортивную обувь.

10:50
Премьер-министр Башкортостана подал в отставку

Рустэм Марданов возглавлял правительство республики с 2015 года.

10:40
Коллектив ПАО «Таттелеком» выражает соболезнования близким в связи с кончиной Рустама Закуанова

Рустам Закуанов являлся членом Союза журналистов Республики Татарстан, членом Союза писателей Республики Татарстан.

10:30
Коттеджный поселок «Примавера» объявил об официальном старте продаж

Казанцам стали доступны комфорт большого города и уют загородной жизни.

10:20
Видео эротических съемок крановщиц Набережночелнинского завода появилось в Сети

Видео получилось смелым и позитивным, однако сам календарь еще пока не вышел в свет.

10:15
В Набережных Челнах сгорело заведение, где торговали шашлыком и шаурмой

Пожар произошел в здании № 3 на Трубном проезде.

10:10
На форуме в Москве презентуют волонтерскую программу WorldSkills Kazan 2019

Форум, который соберет 15 тысяч волонтеров из России и других стран, приурочен к национальному и международному дню волонтера.

09:55
В Зеленодольске мужчина с ножом ворвался в пекарню и украл с прилавка выпечку

Злоумышленник попытался украсть из кассы деньги, однако сотрудница пекарни ему не позволила.

09:40
Рустама Минниханова ждут в Финляндии конференция Slush и встреча с Президентом Саули Ниинистё

В рабочем графике Президента РТ встречи с официальными лицами, представителями бизнеса, а также татарами, проживающими в Хельсинки.

09:23
У двоих казанцев нашли ВИЧ благодаря экспресс-тесту

Всего в тестировании поучаствовали почти 1800 человек.

События


ТАТАР-ИНФОРМ
в Яндекс.Дзен
Подписаться
×