Президент РТ стал слушателем лекции ректора РАНХиГС об экономической политике России

(Казань, 2 декабря, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов стал слушателем посвященной экономической политике современной России лекции ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Владимира Мау.

Мероприятие было организовано в Болгаре в рамках программы обучения руководителей органов госвласти республики и глав муниципалитетов «Управление эффективностью в условиях цифровой экономики», отмечает пресс-служба Президента РТ.

Ректор РАНХиГС рассказал татарстанским чиновникам о текущем состоянии российской экономики, сегодняшних проблемах и долгосрочных трендах развития. Затронул он и значение регионов для формирования экономической политики.

После завершения выступления Владимира Мау Рустам Минниханов поблагодарил его и всех организаторов образовательных курсов. При этом он подчеркнул, что совершенствование эффективности деятельности госслужащих является важным элементом развития республики.

Образовательные курсы длились три дня. Их участники слушали лекции и встречались с международными экспертами и практиками в области регионального управления, экономики и лидерства.

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