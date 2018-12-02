Нейронная модель спрогнозировала цену нефти в 2020 году

(Казань, 2 декабря, «Татар-информ»). Созданная Институтом энергетической стратегии самообучающаяся нейронная модель динамики цен на нефть предсказала снижение цены нефти эталонной марки Brent до 50 долларов за баррель до середины 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.

В дальнейшем, согласно данным модели, цена нефти до 2021 года будет расти, к 2023-му может упасть до 60 долларов, а затем, к концу 2024-го, вновь увеличиться до 85–90 долларов.

Созданная с участием специалистов Университета Дубны нейронная модель ищет повторяющиеся тенденции в исторической динамике цен и самообучается, сравнивая ретроспективные и текущие тренды.

Эта система позволяет уйти от «многочисленных, разнонаправленных и основанных на нестабильных факторах ценовых прогнозов», подчеркивается в сообщении Минэнерго.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин назвал устраивающей Россию цену на нефть в 60 долларов за баррель.

Пока к закрытию торгов 30 ноября стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в январе 2019 года на бирже ICE в Лондоне составила 58,68 доллара за баррель, а цена аналогичных фьючерсов на нефть марки WTI на бирже NYMEX в Нью-Йорке – 50,72 доллара за баррель.

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