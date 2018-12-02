В Челнах очевидцы сняли на видео, как водитель автобуса обезвредил пьяного безбилетника с ножом

(Набережные Челны, 2 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах на видео попало, как водитель автобуса обезвредил пьяного безбилетника с ножом.

Как сообщают пользователи социальных сетей, трое пьяных парней зашли в автобус, заплатить за проезд отказались, один из них после словесной перепалки набросился на водителя с ножом.

Водитель автобуса вышел из кабины, вышвырнул нападавшего из салона и с помощью других пассажиров обезвредил его и отобрал нож.

Вызывалась ли к месту происшествия полиция, не уточняется.

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