В Челнах очевидцы сняли на видео, как водитель автобуса обезвредил пьяного безбилетника с ножом

(Набережные Челны, 2 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах на видео попало, как водитель автобуса обезвредил пьяного безбилетника с ножом.
Как сообщают пользователи социальных сетей, трое пьяных парней зашли в автобус, заплатить за проезд отказались, один из них после словесной перепалки набросился на водителя с ножом.
Водитель автобуса вышел из кабины, вышвырнул нападавшего из салона и с помощью других пассажиров обезвредил его и отобрал нож.
Вызывалась ли к месту происшествия полиция, не уточняется.