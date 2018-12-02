В нижнекамском перинатальном центре для рожениц ввели «мягкие роды»

(Казань, 2 декабря, «Татар-информ»). В нижнекамской больнице прошла лекция врача акушера-гинеколога Айдара Лукманова о программе «Мягкие роды». Вместе с нижнекамскими беременными встречу посетили и будущие мамы из соседних Набережных Челнов, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.

Врач рассказал, что теперь родовые палаты являются индивидуальными и приближены к домашней обстановке. Женщины находятся там с начала родов и до их окончания. Также соблюдается принцип три «Т»: тепло, темно и тихо.

Айдар Лукманов рассказал, что с собой можно принести свечи, любимую музыку, игрушки, а также выбрать позу, в которой будет удобно самой роженице. Все это создается для того, чтобы у женщины запустилась работа гормона окситоцина, помогающего малышу появиться на свет. По словам акушера, партнерские роды, призванные помочь женщине в нелегком процессе, стали абсолютно бесплатными.

После лекции будущие мамы задали интересовавшие их вопросы врачу, а затем их провели по перинатальному центру и показали индивидуальные родовые палаты и палаты совместного пребывания, специальное оборудование. Челнинки высказали пожелание рожать у нижнекамских врачей.

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