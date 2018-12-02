В Татарстане потеплеет до 8 градусов ниже нуля

(Казань, 2 декабря, «Татар-информ»). Завтра, 3 декабря, в ночные часы на территории Татарстана столбики термометров опустятся до 13, при прояснениях – до 20 градусов мороза.

При этом в светлое время суток на территории региона потеплеет до -3, -8 градусов, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Ночью местами, а днем в большинстве районов республики будет идти небольшой снег. На дорогах образуется гололедица.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по прогнозу татарстанских синоптиков потепление придет в регион вместе с атмосферными фронтами западных циклонов.

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