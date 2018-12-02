Нижнекамск попал в топ-10 городов РФ по числу перелетов немецких бизнесменов

(Казань, 2 декабря, «Татар-информ»). Нижнекамск попал на седьмое место среди российских городов по количеству броней билетов представителями французского и немецкого бизнеса, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.



Исследование показало, что представители немецких компаний более активно путешествуют по России: с начала текущего года они совершили более 55 тыс. перелетов, в то время как сотрудники французских компаний приобрели 20 тыс. авиабилетов.



Самый популярный город у немецких бизнесменов – Москва, на столицу приходится 28% всех перелетов. В Санкт-Петербург отправляются 9% сотрудников немецких компаний. Спрос на рейсы в Екатеринбург составил 3%.



Также в топ-10 самых популярных городов вошли Казань (снижение спроса на 8%), Сочи (рост спроса на 3%), Самара (рост спроса на 15%), Нижнекамск стал на 18% популярнее, в Новосибирск сотрудники немецких компаний стали летать на 12% чаще, а в Воронеж спрос вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



За последние три года топ самых популярных направлений у представителей немецкого бизнеса практически не изменился. Из списка предпочтений выбыли популярные в 2016 году Ростов и Уфа.

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