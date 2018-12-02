Победитель «Доброй волны» Тимур Фазлиев на концерте «Искусство добра»: Давайте будем человечнее

(Казань, 2 декабря, «Татар-информ», Виктория Елфимова). В Государственном большом концертном зале имени С. Сайдашева состоялся концерт «Искусство добра», приуроченный к Декаде инвалидов и Международному дню инвалидов.

«Этот день нужен обществу и для того, чтобы обратить внимание на людей с ограниченными возможностями, и для того, чтобы восхититься их необыкновенной силой духа, целеустремленностью, талантами и умением добиваться успеха в сложнейших ситуациях. Их жизнелюбие и оптимизм могут служить примером для всех нас», – обратилась к с приветственным словом к гостям концерта ведущая Самира Латып.

Перед зрителями выступили талантливые артисты с ограниченными возможностями здоровья: бард Владимир Гаранин, ансамбль «Не-За-Ми», поэт Александра Кашина, ансамбль жестового пения «Крылья», воспитанники реабилитационного центра «Солнечный», ученики ДМШ № 18 Тимур Фазлиев, Светлана Филимонова, Олеся и Анастасия Машейко.

11-летний победитель «Доброй волны» Тимур Фазлиев исполнил песни «Яшер Идем» и «Доброта», вызвав в зале взрыв оваций. «Сегодняшний концерт мне очень понравился. Во время исполнения песни “Яшер Идем” мне подпевали и хлопали. Именно из-за таких вещей я люблю выступать», – заметил юный артист после своего выступления.

Аккомпанировали артистам казанский камерный оркестр «Новая музыка» под управлением Анны Гулишамбаровой и Государственный камерный хор РТ.

На вызывавшие больше всего эмоций выступления зрители отвечали несмолкаемыми аплодисментами и благодарили исполнителей букетами цветов.

Концерт «Искусство добра» прошел при поддержке Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ и Министерства культуры РТ.

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