Татарстанский лыжник стал победителем этапа Кубка России

(Казань, 2 декабря, «Татар-информ»). Татарстанец Артем Николаев стал победителем прошедшего в Красноярске I этапа Кубка России по лыжным гонкам. Об этом сообщает пресс-служба национальной Федерации лыжных гонок.

Николаев преодолел 15 км за 38 минут и 18,7 секунды. Вторым стал Максим Зубцов из Московской области, отставший на 17.4 секунды, а третьим еще один татарстанец – Владимир Фролов, пришедший к финишу на 22,4 секунды позже лидера.

В гонке же на 10 км среди женщин татарстанка Диляра Сабирзянова стала лишь третьей. Она уступила победившей Ольге Вокуевой из Тюменской области (30.05.7) 27,2 секунды. Пришедшая на 2,2 секунды позже лидера Ольга Царева из Республики Коми заняла второе место.

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