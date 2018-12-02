Госдеп США пообещал ввести против РФ второй пакет санкций по делу Скрипалей

(Казань, 2 декабря, «Татар-информ»). Администрация Соединенных Штатов планирует ввести против России второй пакет ограничительных мер из-за дела Скрипалей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Американского государственного департамента.

Собеседник агентства подчеркнул: «Мы не предвосхищаем решения о санкциях, но намерены выполнять требования законодательства». При этом он напомнил о законе 1991 года о контроле за химическим и биологическим оружием и предотвращении войны, требующем введения дополнительных рестрикций.

О предстоящем введении второго пакета санкций по делу Скрипалей Госдепартамент США уже предупреждал в начале ноября. Первый пакет санкций вступил в силу еще 27 августа.

После выдвижения американцами условий отказа от второго пакета санкций об их неприемлемости для российской стороны проинформировала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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