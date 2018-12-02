Татарстанки завоевали две медали на Кубке России по женской борьбе

(Казань, 2 декабря, «Татар-информ»). Представительницы Татарстана завоевали золотую и серебряную медали на состоявшемся в Чебоксарах открытом Кубке России по женской вольной борьбе. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В весовой категории до 59 кг лучшей стала Светлана Липатова, одолевшая в финале представлявшую одновременно Бурятию и Чувашию Веронику Чумикову (2:0).

В весовой же категории до 68 кг ее тезка Светлана Бабушкина продемонстрировала второй результат, уступив в решающей схватке Марии Мамошук из Беларуси.

Турнир по женской борьбе проходил в столице Чувашии 30 ноября и 1 декабря. Его участницами стали 117 спортсменок из Беларуси, Монголии и 25 регионов России, отмечает РИА Новости.

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