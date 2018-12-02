Татар-информ

2 декабря 2018, 12:58

Экономика и финансыОбщество

Сельхозпредприятие Буинского района выплатило почти 13 млн рублей долгов по зарплате

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Экономика и финансыОбщество

Сельхозпредприятие Буинского района выплатило почти 13 млн рублей долгов по зарплате

Агрофирма «Дружба» не выплатила вовремя заработную плату 917 своим сотрудникам.

(Казань, 2 декабря, «Татар-информ»). В Буинском районе Татарстана занимающееся сельским хозяйством ООО «Дружба» погасило задолженность по заработной плате перед 917 своими работниками. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Всего сельхозпредприятие выплатило своим сотрудникам 12 млн 861 тыс. рублей.

Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана в сотрудничестве с другими структурами продолжает работу по обеспечению прав работников на своевременную выплату зарплаты, отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что филиалы №№ 1 и 3 агрофирмы «Нармонка» погасили задолженность по зарплате перед своими сотрудниками. 

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