Сельхозпредприятие Буинского района выплатило почти 13 млн рублей долгов по зарплате

(Казань, 2 декабря, «Татар-информ»). В Буинском районе Татарстана занимающееся сельским хозяйством ООО «Дружба» погасило задолженность по заработной плате перед 917 своими работниками. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Всего сельхозпредприятие выплатило своим сотрудникам 12 млн 861 тыс. рублей.

Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана в сотрудничестве с другими структурами продолжает работу по обеспечению прав работников на своевременную выплату зарплаты, отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что филиалы №№ 1 и 3 агрофирмы «Нармонка» погасили задолженность по зарплате перед своими сотрудниками.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.