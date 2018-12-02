Минстрой РФ намерен поддержать регионы для решения проблемы обманутых дольщиков

(Казань, 2 декабря, «Татар-информ»). Министерство строительство и ЖКХ России рассматривает запуск программы поддержки регионов для решения проблемы обманутых дольщиков взамен выделения федеральной земли. Об этом рассказал глава ведомства Владимир Якушев после прошедшего в Уссурийске совещания по реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», передает РИА Новости.

По словам министра, число обманутых дольщиков не снижается, хотя вероятность появления новых и удалось снизить законодательным путем.

В 2017 и 2018 годах регионы получили 256 га федеральных земель и сейчас стараются ввести эти участки в оборот, отметил он, признав, что «накопленная проблема» продолжает сохраняться.

«Но этот инструмент уже, наверное, исчерпал себя, и чтобы решить проблемы, субъекты нуждаются в финансовой поддержке. <…> Сегодня мы думаем над такой серьезной программой поддержки субъектов, чтобы такой вопрос решить», – заключил Якушев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в казанском ЖК «Возрождение» сдали жилой дом на 346 квартир, причем почти половину новоселов составили дольщики компании «Фон».

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