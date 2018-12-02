Ушел из жизни поэт Рустам Закуанов

(Казань, 2 декабря, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). Сегодня после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни поэт, лауреат Государственной премии имени Габдуллы Тукая Рустам Газизянович Закуанов.

Информацию об смерти поэта подтвердили в Союзе писателей Татарстана.

25 мая 2018-го Рустаму Закуанову исполнился 61 год. В этом же году за вклад в сохранение культурного наследия вместе с директором ПАО «Таттелеком» Лутфуллой Шафигуллиным он был удостоен премии Тукая. Из-за болезни поэт не смог принять награду сам.

О месте и времени проведения панихиды будет объявлено позже.

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