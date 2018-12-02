Фигуристка из Татарстана стала победительницей международного турнира

(Казань, 2 декабря, «Татар-информ»). Фигуристка из Татарстана Лиана Вахитова стала победительницей Рождественского турнира в Будапеште среди юниорок. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания Венгрии.

Татарстанка набрала в общей сложности 172,30 балла – 56,38 в короткой программе и 115,92 в произвольной.

Второй результат продемонстрировала Алессия Торначчи из Италии со 157,93 балла (55,80 в короткой программе и 102,13 в произвольной). Третьей стала Юлия Ланг из Венгрии со 132,86 балла (51,52 и 81,34).

Вахитова занимается в Республиканской СДЮСШОР по фигурному катанию у тренера Людмилы Гафаровой.

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