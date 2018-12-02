(Казань, 2 декабря, «Татар-информ»). В Тукаевском районе РТ мужчина едва не погиб в загоревшемся дачном домике, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вчера вечером на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о том, что садовом товариществе «Турбина» горит дом.

На месте пожарных ПСЧ № 54 и ПСЧ № 56 встретил охранник товарищества. Он рассказал, что на пожар случился на улице № 14. Владелец домика спасся и сейчас находится в доме охранника, в горящей постройке никого нет.

Огнеборцам понадобилось 20 минут, чтобы справиться с огнем. Площадь пожара достигла 16 квадратных метров.

В результате 48-летнего владельца дома доставили в больницу с серьезными ожогами рук, спины и ягодиц.

По предварительной версии, причиной возгорания стал неисправный дымоход.

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