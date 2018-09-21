На ярмарки в Казани сельчане завезли продукции на 45,5 млн рублей

(Казань, 2 декабря, «Татар-информ»). Традиционные сельскохозяйственные ярмарки прошли в субботу на 11 площадках в Казани и поселке Октябрьский Зеленодольского района. По предварительным данным, на них было завезено сельхозпродукции и товаров народного потребления на общую сумму 45,5 млн рублей, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

При этом в столице Татарстана наибольший объем и широкий ассортимент продукции был представлен в Агропромышленном парке «Казань». Сельхозпредприятия, фермеры и хозяйства инвесторов Апастовского, Арского, Балтасинского и Мамадышского районов доставили сюда сельхозпродуктов и прочих товаров почти на 10 млн рублей.

В частности, в агропромпарке казанцам предлагали картофель, капусту, столовую свеклу, лук репчатый, молоко на розлив, масло сливочное и другие молочные продукты, хлеб и кондитерские изделия, мясо и колбасные изделия, муку, мед, крупы, куриные яйца.

На ярмарках, которые работали во всех районах города, мясо можно было купить по цене 250–300 рублей за килограмм, молоко на розлив – по цене 30 рублей за литр.

Помимо Казани накануне сельскохозяйственные ярмарки прошли в Набережных Челнах. На трех площадках Автограда широкий ассортимент продукции предлагали горожанам сельхозпроизводители Агрызского, Менделеевского, Мензелинского и Сармановского районов.

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