Непотушенная сигарета стала причиной пожара в бизнес-центре «Пушкинский» в Казани

(Казань, 2 декабря, «Татар-информ»). Непотушенная сигарета стала причиной пожара на цокольном этаже бизнес-центра «Пушкинский» в Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вчера около десяти вечера в насосном помещении четырехэтажного здания № 52 на улице Пушкина из-за неосторожности при курении загорелись вещи.

С огнем на площади 0,5 квадратных метра подручными средствами справились охранники еще до появления пожарных.

В результате случившегося никто не пострадал. Эвакуация из здания не потребовалась.

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