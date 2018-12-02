Нижнекамских бизнесменов научили пользоваться новой биржевой площадкой

(Казань, 2 декабря, «Татар-информ»). В Нижнекамске состоялся завершающий семинар для специалистов в сфере закупок. Бесплатное обучение проводилось с июля в Центре поддержки предпринимательства, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.



На заключительном занятии руководитель отдела биржевой площадки Максим Ипатов разъяснил преимущества аукционов в отличие от прямых закупок – по его словам, такая практика содействует здоровой конкуренции. Участники семинара задали вопросы по механизму работы площадки с использованием электронного ключа.



В Центре поддержки предпринимательства пояснили, что актуальность таких практических занятий связана с тем, что с октября этого года получить доступ к муниципальному заказу возможно только при использовании портала «Биржевая площадка».



Обучение нижнекамских предпринимателей проводится в целях профилактики недопущения ошибок при оформлении заявок на проведение аукционов. Также бизнесменам оказывается практическая помощь при работе на самой площадке.



В следующем году занятия будут продолжены. Для получения консультации все желающие могут обратиться в отдел муниципального заказа Нижнекамского района по телефону 8 (8552) 41-53-20 и в Агентство по государственному заказу РТ по телефону 8 (843) 292-95-07 или принять участие в бесплатном обучении, которое проводится в Казани еженедельно по четвергам в 11 часов в здании Министерства экономики РТ по адресу: Казань, ул. Московская, д. 55.





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