В двух селах Кайбицкого района РТ построили биотермические ямы

(Казань, 2 декабря, «Татар-информ»). В селах Малые Меми и Надеждино Кайбицкого района Татарстана сдали в эксплуатацию две биотермические ямы, пишет газета «Кайбицкие зори».

Площадь биотермической ямы, или ямы Беккари, равняется 200 кв. метрам. В центре площадки находится собственно яма глубиной 10 м, в которой размещены емкость и вентиляционная труба.

Рядом размещено помещение для хранения рабочих инструментов, специальной одежды и химических препаратов. Здесь ветеринарный врач, осмотрев павшее животное, выявляет причины его гибели. Для защиты окружающей среды на случай наполнения ямы водой с внутренней стороны ограды выкопана канава.

Строительные работы оценил глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин. Он отметил, что ямы Беккари необходимы для обеспечения экологической безопасности района и здоровья населения.

Программа по строительству биотермических ям стартовала в 2013 году. За пять лет в районе построены 11 объектов. В дальнейшем планируется оборудовать ямы в селах Берлибаш, Багаево и Ульянково. При строительстве новых старые скотомогильники закапываются и консервируются.

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