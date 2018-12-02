Набережночелнинский ТЮЗ представит казанцам спектакль «Горебогатырь Косометович»

(Казань, 2 декабря, «Татар-информ»). Завтра, 3 декабря, Набережночелнинский государственный театр юного зрителя представит в Казанском ТЮЗе имени Габдуллы Кариева спектакль «Горебогатырь Косометович», сообщают организаторы события.

Спектакль повествует о приключениях Горебогатыря –сумасбродного недоросля, опекаемого заботливой матерью, мамками и няньками. Однажды он решил вырваться из-под опеки и отправиться в поход на врага, чтобы доказать домочадцам собственное геройство.

Поставил кукольный спектакль по мотивам написанного императрицей Екатериной II для одноименной комической оперы Мартин-и-Солера либретто режиссер Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала Ильгиз Зайниев. Начнется представление в 13 часов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Набережночелнинский драмтеатр представит в Москве свой лучший спектакль «Любимые, лишенные любви».

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