Жительница Казани Алиса Тулынина победила на конкурсе красоты Mrs Globe

(Казань, 2 декабря, «Татар-информ»). Жительница Казани Алиса Тулынина стала победительницей прошедшего в китайском Шэньчжэне международного конкурса красоты среди замужних женщин Mrs Globe. Об этом сообщается на странице конкурса в соцсети Instagram.

Тулынина прокомментировала одержанную ей победу в своем Instagram’е следующим образом: «Конкурс волшебный, невероятный, на высшем уровне счастлива быть победительницей @mrs_globe 2019 <…>» (особенности авторской пунктуации сохранены – прим. Т-и). Также она поблагодарила всех поддержавших ее.

Алиса Тулынина – победительница конкурса Mrs Russia International 2011 и финалистка конкурса Mrs International 2012. Она основатель авторской школы макияжа. Мать двоих детей.

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