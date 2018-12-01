Жительница Казани Алиса Тулынина победила на конкурсе красоты Mrs Globe

(Казань, 2 декабря, «Татар-информ»). Жительница Казани Алиса Тулынина стала победительницей прошедшего в китайском Шэньчжэне международного конкурса красоты среди замужних женщин Mrs Globe. Об этом сообщается на странице конкурса в соцсети Instagram.
Тулынина прокомментировала одержанную ей победу в своем Instagram’е следующим образом: «Конкурс волшебный, невероятный, на высшем уровне счастлива быть победительницей @mrs_globe 2019 <…>» (особенности авторской пунктуации сохранены – прим. Т-и). Также она поблагодарила всех поддержавших ее.
Алиса Тулынина – победительница конкурса Mrs Russia International 2011 и финалистка конкурса Mrs International 2012. Она основатель авторской школы макияжа. Мать двоих детей.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Никогда не сдавайтесь, если у вас есть мечта❤️ много работать, не осуждать, учиться / мои правила. Сегодня как никогда была спокойна за кулисами, даже удивило, настолько устали за неделю, что просто расслабились. Я победила! Конкурс волшебный, невероятный, на высшем уровне✨ счастлива быть победительницей @mrs_globe 2019 благодарю за поддержку всех 🙏🏻 #mrsglobe