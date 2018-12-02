Наставник «Нефтехимика» о поражении от «Северстали»: Реализация немного хромает

(Казань, 2 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал поражение от «Северстали» (2:3), заметив, что его команда хотя бы одно очко заслужила.

«На мой взгляд, получилась хорошая игра. Мы сегодня заслужили хотя бы одно очко. Ошибочка, и пропустили этот гол», – приводит слова специалиста клубная пресс-служба.

При этом Назаров подчеркнул, что «в целом благодарен» игрокам, которые «бились, старались, много было движения». «Создавали много моментов, но реализация немного хромает. Будем разбирать ошибки», – заключил он.

Встреча с «Северсталью» стала для «Нефтехимика» девятым по счету поражением за последние десять игр.

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