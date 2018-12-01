В Кукморском районе наградили спортсменов и активистов с ограниченными возможностями

(Казань, 2 декабря, «Татар-информ»). В Кукморе состоялось мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов. Активным спортсменам, руководителям первичных организаций инвалидов были вручены дипломы, почетные грамоты и памятные подарки, пишет газета «Трудовая слава».

В награждении приняли участие руководитель исполкома Азат Гарифуллин, заместитель руководителя исполкома по социальным вопросам Рузалия Галиева, начальник Управления социальной защиты Светлана Замалиева, председатель районного общества инвалидов Равиль Нигматзянов.

В приветственном слове Азат Гарифуллин поздравил жителей района с праздником. Он отметил, что в районе забота об инвалидах является одним из основных направлений государственной социальной политики. По его словам, уже 129 объектов занесены в карту доступности, на днях на карте появится еще пять новых объектов, построенных в текущем году. Среди них — сельские клубы в Янцобино и Старой Кне, городская баня, здание ЗАГСа, Ядыгерьский детский сад.

Руководитель также ознакомил собравшихся с показателями социально-экономического развития района за девять месяцев 2018 года. Праздник продолжился чаепитием.

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