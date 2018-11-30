Преподаватели детской школы искусств провели акцию «Подари улыбку миру!»

(Казань, 2 декабря, «Татар-информ»). Преподаватели детской школы искусств организовали акцию «Подари улыбку миру!», которую провели среди учащихся музыкального и художественного отделений, пишет газета «Авангард».

Учитель детской школы искусств Лилия Кузнецова отметила, что акция была запущена для того, чтобы найти ответы на вопросы: «Как сделать нашу жизнь ярче?», «Что для этого может сделать каждый из нас?».

В течение всего дня ученики желали хорошего настроения и дарили закладки с изображением улыбки. Также все желающие могли запечатлеть свою улыбку на фотографии и принять участие в конкурсе по четырем номинациям: на самую обаятельную, очаровательную, загадочную и самую неожиданную улыбку.

Директор ДШИ Екатерина Баландина отметила, что акция направлена на воспитание в детях доброжелательного отношения к окружающим, раскрытие творческого потенциала, положительных эмоций, развитие коммуникативных способностей.

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