Нижнекамским школьникам в кинотеатре показали фильм против наркотиков

(Казань, 2 декабря, «Татар-информ»). 1256 нижнекамских школьников посмотрели на большом экране фильм против наркотиков. Акцию запустила известная сеть кинотеатров, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Планируется, что научно-познавательный фильм «Наркотики. Секреты манипуляции» посмотрят все старшеклассники города.

Фильм снят в рамках российского проекта «Общее дело», он длится чуть более получаса. В нем раскрываются уловки наркодельцов, показывается, почему и как молодые люди начинают употреблять наркотики, алгоритмы вовлечения подростков в наркоманию.

По мнению создателей, фильм поможет предотвратить множество роковых ошибок, особенно в подростковом возрасте.

Сводить своих детей старше 12 лет на такое важное кино могут все желающие родители. Ленту демонстрируют на большом экране с понедельника по среду, начало в 13:00. Вход свободный.

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