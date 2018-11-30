В Высокогорском районе накануне Декады инвалидов объявили сбор пожертвований для особенных детей

(Казань, 2 декабря, «Татар-информ»). В рамках декады инвалидов в Высокогорском районе объявили сбор пожертвований тяжелобольным детям. Помочь особенным деткам можно, перечислив любую сумму в благотворительный фонд «Биектау», либо придя 3 декабря в районный дом культуры, где будет установлен куб для сбора пожертвований. Все собранные средства будут переданы семьям детей, воспитывающих инвалидов, пишет газета «Высокогорские вести».

Одним из таких детей, проживающих в Высокогорском районе, является 14-летний Адель с диагнозом «несовершенный остеогенез» – таких детей называют хрустальными. Легко ломающиеся кости, высокая вероятность потери слуха в будущем – это только часть проблем. Недавно Адель перенес перелом позвоночника — третий в своей жизни. О том, сколько раз ломал руки и ноги, – говорит, что сбился со счета.

Корсет, который носит мальчик, сделан специально для Аделя. После перенесенного осколочного перелома позвоночника передвигаться по дому можно только в нем. О выходе за пределы дома и речи быть не может: пройти даже небольшие расстояния для мальчика – испытание. Адель находится на домашнем обучении. Его мечта – ходить в школу вместе со сверстниками, он увлекается программированием, учится хорошо, раньше ходил в бассейн и музыкальную школу, но болезнь внесла свои коррективы.

Мама Аделя Гульназ Закирова рассказала, что до трех лет Адель рос обычным ребенком. В три года случился первый перелом. А первый перелом позвоночника Адель перенес в шесть лет, тогда сомнений в диагнозе не осталось.

В сентябре этого года у мальчика случился оскольчатый компрессионный перелом позвоночника. Перелом был настолько серьезный, что вылезла горбинка и позвоночник рассыпался на осколки. «Слава Богу, что спинной мозг не повредился», – продолжает разговор Гульназ.

В декабре Аделю с папой предстоит поездка в Нижний Новгород на реабилитацию. В Казани все, что могут предложить мальчику, – это платный массаж и ЛФК на дому. Кардинального метода лечения этого заболевания нет, но можно облегчить состояние больного, пройдя курс лечения в Московской клинике, что позволит сделать кости менее хрупкими. На это требуется 1 млн рублей в год. Проходить курсы такого лечения Адель должен каждый год до достижения им совершеннолетия.

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