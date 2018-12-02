Маэстро Спиваков даст благотворительную программу в Альметьевске, Лениногорске и Нижнекамске

(Казань, 2 декабря, «Татар-информ»). Трехдневная программа Академии фонда Владимира Спивакова откроется 6 декабря в Альметьевске с концерта маэстро. После этого музыканты побывают в Лениногорске, далее посетят Нижнекамск, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

В рамках благотворительной программы более ста талантливых детей из Татарстана обучатся у именитых московских педагогов, дети для участия в проекте уже отобраны. Команда профессионалов даст мастер-классы по вокалу, фортепиано, скрипке, саксофону, баяну, домре, народным танцам и ИЗО.

Также жители трех городов смогут насладиться большими концертами – на сцену выйдут как московские, так и местные артисты.

Это уже третий благотворительный визит мэтров искусства в Татарстан. Он организуется совместно с фондом «Рухият».

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