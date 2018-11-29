В Национальном музее состоится премьерное новогоднее представление «Айсылу в стране чудес»

(Казань, 2 декабря, «Татар-информ»). В Национальном музее РТ с 20 декабря по 8 января состоится премьерное новогоднее представление «Айсылу в стране чудес», сообщает пресс-служба музея.

Разработкой программы ежегодно занимается команда высококвалифицированных научных сотрудников Национального музея РТ.

Главная цель новогодней программы — знакомство с миром истории и искусства через музейные экспонаты и интерактивную игру. Каждый ребенок может сфотографироваться с героями и получить подарок от Деда Мороза.

Традиционно в декабре в музее открывается выставка «Музейные чудеса под Новый год», посвященную истории празднования Нового года и Рождества в России.

Благодаря уникальной коллекции экспонатов гости музея могут окунуться в прошлые века и почувствовать атмосферу новогоднего праздника прошлых времен, а сказочные герои поведают какие подарки им дарили на Новый год, как украшались новогодние елки и как встречали Новый год наши бабушки и дедушки.

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