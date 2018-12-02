Актеры театра Тинчурина представят премьерный новогодний спектакль «Приключения Снежинки»

(Казань, 2 декабря, «Татар-информ»). Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина даст премьерный новогодний спектакль «Приключения Снежинки», сообщает пресс-служба театра.

Актеры предстанут перед зрителями в ярких костюмах, покажут занимательный сюжет в необычных декорациях. Также всем детям, пришедшим на представление, актеры вручат сладкие подарки.

Перед началом новогоднего шоу в фойе для гостей будет организована елка, где малыши встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также другими сказочными персонажами.

«Приключения Снежинки» будут представлены на татарском и русском языках. Первые показы пройдут с 25 по 30 декабря. В 2019 году показы продолжатся со 2 января по 8 января.

Постановка будет идти 45 минут, интерактивное представление у елки – 25 минут. Спектакль рекомендован для зрителей старше трех лет.

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