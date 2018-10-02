Татарстан модернизирует систему госуслуг по опыту Сингапура

(Казань, 4 октября, «Татар-информ», Егор Никитин). Татарстан планирует использовать опыт Сингапура для модернизации республиканской системы электронных госуслуг. Ускорению и централизации работы системы может способствовать использование искусственного интеллекта. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов.

Он отметил, что в ходе прошедшего визита в Сингапур татарстанская делегация обнаружила схожие подходы в оказании госуслуг населению. Однако отличие сингапурской системы госуслуг заключается в автоматическом выполнении сразу нескольких задач.

«Например, у нас при рождении ребенка нужно получать три документа — СНИЛС, полис ОМС и свидетельство о рождении, это три разные электронные услуги, каждая из которых требует отдельного электронного взаимодействия. Между тем сам факт рождения должен приводить к одновременному получению этих трех услуг в автоматическом режиме, как это делается в Сингапуре», — объяснил министр.

Он добавил, что похожих результатов сейчас пытаются добиться и некоторые российские регионы, в том числе Татарстан. Накопленный объем данных позволяет делать это по одному запросу, но основной задачей является корректная работа федеральной системы межведомственного электронного взаимодействия. Часть сведений находится в федеральных базах данных, и собрать разрозненные данные как раз поможет искусственный интеллект.

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